Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'ndeki maden ocağında tavan göçmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi 38 yaşındaki Raci Akbaba yaralandı.

Göçük, akşam saatlerinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Raci Akbaba, ocakta çalıştığı sırada üzerine tavandan taş ve kömür parçaları düştü. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Akbaba, çağırılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akbaba\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.