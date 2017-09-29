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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Göçük altına kalan bir işçi hastaneye kaldırıldı

29 Eylül 2017 18:02

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Gökçükte bir işçinin yaralandığı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Eksi 360-460 kodunda yaşanan göçük nedeniyle maden işçisi Murat Boz (33), kömür yığınının altında kaldı.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak, ocaktan çıkartılan Boz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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