T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Maden ocağında çalışan işçilerden Satılmış Gücük, zehirli gazdan etkilenince, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

27 Aralık 2018 01:42

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy’de, özel maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtköy’de bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerden Satılmış Gücük, zehirli gazdan etkilenince, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre metan gazından zehirlendiği tespit edilen Satılmış Gücük'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

ETİKETLER

madenzonguldakgazzehirlenme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24