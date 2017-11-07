Zonguldak'ta maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı (5)

EYLEMDE 12 SAAT GERİDE KALDI

TTK\'da çalışan maden işçilerinin kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısına tepki için başlattıkları \'Maden ocağından çıkmama\' eylemi 12 saati geride bıraktı. Gece vardiyasında çalışan madencilerin başlattığı eyleme, bazı ocaklarda gündüz vardiyasında çalışan işçiler de yer altına inerek destek verdi. Bazı ocaklarda ise gündüz çalışan madenciler yer üstünde bekledi. Madende bulunan işçilere yiyecek, içecek ve battaniye gönderildi.

GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, yer üstünde bekleyen işçilere hitaben yaptığı konuşmada GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci\'nin Ankara\'ya giderek Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştüğünü söyledi. İki başkanın görüşmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüşmek için randevu talep ettiğini anlatan Demir, \"Eylemimiz kararlılıkla devam ediyor. Sabırla çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Direne direne kazanacağız\" dedi.

Akşam saatlerinde Üzülmez maden ocağı önünde bekleyen bir işçi baygınlık geçirdi. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BARTIN\'DA 2 İŞÇİ RAHATSIZLANDI

TTK\'da çalışan maden işçilerinin ocaktan çıkmama eylemi sürüyor. Bartın\'ın Amasra ilçesinde bulunan TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında gece 24.00-08.00, 08.0016.00 vardiyalarında çalışan toplam 237 işçi eyleme katıldı. Yerin 250 metre altında eylemlerini sürdüren madencilerden 2\'si, akşam saatlerinde rahatsızlanmaları üzerine ocaktan çıkarıldı. İşçiler, işyeri hekimi tarafından tedavi edildi.

Bu arada Bartın Valiliği kararıyla, 16.00-24.00 vardiyası için ocağa gelen işçilerin yer altına inerek eyleme katılmalarına, güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Polis ekipleri maden ocağı önünde önlem aldı.

Ocağa inmelerine izin verilmemelerine tepki gösteren işçiler, \'Madenci feneri sönmeyecek\', \'Madenler halkındır satılamaz\' sloganları attı. GMİS Amasra Şube Sekreteri İbrahim Çakır, 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçilerin Valilik ve kaymakamlık kararıyla ocağa alınmadığını belirterek, \"Sağlık durumları konusunda sıkıntı olan 2 arkadaşımız iş yeri hekimimizin kararıyla eyleme devam edemedi. Onlar dışarıya çıktı. Ayrıca genel merkez yöneticilerimiz Ankara’da görüşmeler yapıyor. Biz sendika olarak 2 kez ocağa indik\" diye konuştu.

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