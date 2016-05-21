Zonguldak'ta maden işçileri, maaşlarını alamadıkları için 3 gündür açlık grevinde

Zonguldak’a bağlı Kilimli’de dört aydır ücretlerini alamadıkları için iş bırakan ve dün de açlık grevine başlayan madencilerden üçü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bundan önce yedi işçinin daha rahatsızlanması nedeniyle 85 işçiyle başlayan eylem şu anda 75 işçiyle sürüyor.

Kilimli’nin Gelik beldesinde faaliyet gösteren Deka Madencilik A.Ş. ve bu şirkete ait Balçın Madencilik’te çalışan 120 maden işçisi, ocak ayından itibaren ücret alamadıkları için 4 Nisan’da iş bırakmıştı.

DHA'nın haberine göre, bu tarihten sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında maden şirketine kayyum atanmıştı. İşçiler ücretlerini alabilmek için hem valilik önünde hem de kent merkezindeki yedi katlı iş hanının çatısına çıkarak oturma eylemi yapmıştı. Ancak haklarını alamayan işçiler geçtiğimiz çarşamba günü gece yarısı kömür ocağına girerek eylem başlatmıştı.

Bu sabah üç işçi daha rahatsızlanarak arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Ocak önünde bekleyen 112 Acil ekibinin ilk madahalesini yaptığı işçiler Mehmet Top, Hakan Gücük ve Ercan Doğdu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Toplam 10 işçi rahatsızlıkları nedeniyle ocaktan çıkarken, 75 işçi yer altındaki eylemlerini sürdürüyor. İşçilerin, ücretleri ödenip diğer haklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledikleri belirtildi.