Zonguldak’ta kurban pazarının en pahalı hayvanı 14 bin lira

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte kurulan hayvan pazarında en pahalı hayvan 1 ton ağırlığındaki boğa, 14 bin liradan satışa sunuldu.

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarlar Mevkii’ne kurulan hayvan pazarı, kurban almak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Üreticiler kurbanlıklarını kurdukları çadırlarda satmak için beklerken çok sayıda kişi de şimdiden kurbanını temin etmek için besicilerle kıyasıya pazarlığa tutuştu. Hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar en az 7 bin, en fazla 14 bin, küçükbaş hayvanlar ise 800 ila bin 500 liradan satılıyor. Pazarın en pahalı hayvanı ise canlı 1 ton ağırlığındaki ‘Oktay’ adlı boğa, 14 bin liradan alıcı bekliyor.

Hayvan satıcısı 55 yaşındaki Ahmet Akgün, şu anda pazardaki en ağır hayvanın kendisinde olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 ton ağırlığında ve fiyatı 14 bin lira. Yerli malı. Ancak, şu anda satışlar yok. Satılmazsa eve götüreceğim\" dedi.

10 GÜNLÜK TATİL SATIŞLARI ETKİLEDİ

Kadir Özbayar ise geçen yıla oranla bu sene satışların çok az olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“Geçen sene 70 hayvan getirmiştim, bu sene de 18 tane getirdim, çünkü talep yok. Bu yıl satışlardan memnun değiliz. İşlerin olmamasına 10 günlük bayram tatili de etkili oldu. 10 günlük tatilden sonra okullar açılacak, odun-kömür sıkıntısı var. Bu sene pek fazla satış yapamayacağız gibi görünüyor. Şimdiden \'borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz\' diye düşünmeye başladık.”

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