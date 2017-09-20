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Zonguldak'ta köylüleri dolandıran şüpheli tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, özellikle kırsal kesimde yaşayanları, önemli mevkilerde tanıdıkları olduğunu söyleyip işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Cemalettin Y

20 Eylül 2017 19:19

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, özellikle kırsal kesimde yaşayanları, önemli mevkilerde tanıdıkları olduğunu söyleyip işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Cemalettin Y., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak ve Kozlu İlçesi\'ne bağlı köylerde bir kişinin, \"Önemli mevkilerde tanıdıklarım var. İşlerinizi hallederim\" diyerek dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Köylülerden işlerini yapma vaadi karşılığında para aldığı belirlenen Cemalettin Y., yapılan çalışma sonunda gözaltına alındı. Birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Cemalettin Y.\'nin dolandırıcılık suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 

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