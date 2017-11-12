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Zonguldak'ta kaza: 6 yaralı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

12 Kasım 2017 20:43

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yalı kavşağında meydana geldi. Ereğli\'ye giden Taşkın E. (28)yönetimindeki 41 KV 453 otomobil, kavşağa giriş yapan Reyhan K.\'nin kullandığı 67 SG 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Taşkın E. ve Reyhan K. ile aracında bulunan Gamze S., Ayşe U., Yakup R. ve Nisan S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaplı ve Ereğli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise kavşaktaki Mobese kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgil başlatılan soruşturma sürüyor.

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