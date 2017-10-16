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Zonguldak'ta kaza: 5 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan kamyonette 5 kişi yaralandı

16 Ekim 2017 18:52

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan kamyonette 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Zonguldak-Ankara karayolunun 21\'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Kalander yönetiminde plakası öğrenilemeyen kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Ali, yanında bulunan 28 yaşındaki Zehra, 25 yaşındaki Zeliha, 31 yaşındaki Onur, 17 yaşındaki Gamze Kalander yaralandı. Ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralalıran sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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