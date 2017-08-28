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Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

28 Ağustos 2017 14:23

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu Ören mevkisinde meydana geldi. 39 yaşındaki Mustafa Ergün yönetimindeki 67 UF 709 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna girmek isteyen 40 yaşındaki Bora Bozkurt yönetimindeki 34 UP 2874 plakalı elektrik firmasına ait kamyonet ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Mustafa Ergün\'ün annesi 62 yaşındaki Yadigar Ergün olay yerinde öldü. Mustafa Ergün, babası 67 yaşındaki İsmail Ergün, kamyonet sürücüsü Bora Bozkurt ile yanındakiler İbrahim Başaran ve Yunus Korkmaz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Mustafa Ergün\'ün hasta olan annesi Yadigar Ergün\'ü hastaneye götürmek için Fındıklı Köyü’nden yola çıktığı belirtildi. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan kamyonete hafif ticari aracın çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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