Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın park halindeki TIR\'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bölücek Mahallesi üzerinde meydana geldi. Eray Ceylan yönetimindeki 16 LT 192 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 LD 822 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Eray Ceylan ile birlikte aynı araçta bulunan Yaşar Dönmez (33), Volkan Göktürk (27) ile Turgay Çolpan (32) yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Turgay Çolpan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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