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Zonguldak'ta karı- koca uyuşturucudan gözaltına alındı

KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 yaşındaki İ

03 Ekim 2017 21:46

KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 yaşındaki İ.Ö. ve eşi 27 yaşındaki B.Ö. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Kilimli\'de oturan İ.Ö. ve eşi B.Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 87 gram, sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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