Zonguldak'ta kaldırım işgali denetimi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta polis ve zabıtanın kaldırım işgallerine yönelik yaptığı denetimde 41 iş yerine 6 bin 307 lira para cezası uygulandı.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi Gazipaşa\'da 11.00-15.00 saatleri arasında iş yerlerinin kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Polisin de destek verdiği çalışmada, kaldırımı işgal eden esnafa para cezası uygulandı. 4 saat süren kontrollerde 41 iş yerine 9 bin 307 lira para cezası uygulandı.



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