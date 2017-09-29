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Zonguldak'ta kaldırım işgali denetimi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polis ve zabıtanın kaldırım işgallerine yönelik yaptığı denetimde 41 iş yerine 6 bin 307 lira para cezası uygulandı

29 Eylül 2017 20:10

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta polis ve zabıtanın kaldırım işgallerine yönelik yaptığı denetimde 41 iş yerine 6 bin 307 lira para cezası uygulandı.
Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi Gazipaşa\'da 11.00-15.00 saatleri arasında iş yerlerinin kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Polisin de destek verdiği çalışmada, kaldırımı işgal eden esnafa para cezası uygulandı. 4 saat süren kontrollerde  41 iş yerine 9 bin 307 lira para cezası uygulandı.

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