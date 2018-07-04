Zonguldak'ta kadınlar, çocuk cinayetlerini protesto etti

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, kadınlar son zamanlarda artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

Çaycuma Kadın Dayanışma Platformu üyeleri, son günlerde artan çocuk istismarı ve ölümlerini protesto etmek için öğretmenevi önünde toplandı. Kadınlar, \'çocuk bedenime dokunma\', \'çocuk istismarına sessiz kalma\', \'çocuk susar sen susma\' dövizleriyle Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Platform adına basın açıklamasında bulunan Ela Mantarlı Kurt, toplumun bu cinayet ve istismarlara sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, \"Çocuklarımızın uğradığı bu tip saldırıları önlemek için daha etkin mekanizmalar oluşturulmalı, sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanlarında etkili düzenlemelere gidilmeli ve çocuklarımızın geleceğini garanti altına alacak devlet politikaları derhal hayata geçirilmelidir. BM Çocuk Hakları Bildirgesi\'nde de ifade edildiği gibi 18 yaşın altındaki her bireyin çocuk olduğu kabul edilmeli, yasalarda da buna yönelik düzenlemeler yapılmalıdır\" dedi.

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