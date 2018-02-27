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Zonguldak'ta kaçak ocakta gazdan zehirlenen 2 işçi öldü (2)- Yeniden

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, yaşamını yitirdi

27 Şubat 2018 14:28

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 02.30 sıralarında Kozlu ilçesi Ören köyü yolu mevkiinde meydana geldi. İşçiler Hayrettin Akdemiroğlu (51) ve Hasan Okumuş (47), çalıştıkları kaçak kömür ocağında karbondioksit gazından zehirlendi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, gaz maskeleriyle girdikleri ocaktan Hasan Okumuş ve Hayrettin Akdermioğlu\'nu dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Akdemiroğlu ve Okumuş\'un yaşamını yitirdiğini tespit edildi.
Evli ve 3 çocuk babası Hayrettin Akdemiroğlu ile evli ve 2 çocuk babası Hasan Okumuş\'un cenazeleri, otopsi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. 
Hastane önünde bekleyen işçilerin yakınları gözyaşına boğuldu. Hasan Okumuş\'un ağabeyi Zekeriya Okumuş, kardeşinin kömür ihtiyacını karşılamak için ocağa girdiğini öne sürerek, \"Sabah telefon ettiler, acilde olduğunu söylediler. Bir arkadaşıyla beraber ocağa girmişler. Oğlu 1 ay sonra mezun olacak. Pilot olacak. Çocuklarını okutuyordu. Başımız sağ olsun\" dedi.

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