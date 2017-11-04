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Zonguldak'ta intihar etmek için çatıya çıkan genci polis ikna etti

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta AK Parti İl Teşkilatı'nın bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki Hakan G

04 Kasım 2017 20:14

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta AK Parti İl Teşkilatı\'nın bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki Hakan G., polis tarafından ikna edildi.
Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 7 katlı Vakıflar İşhanı\'nın çatısına çıkan Hakan G.\'yi görenler polise haber verdi.  Polis, genç adamın atlama ihtimaline karşı itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. AK Parti İl Teşkilatı\'nın da olduğu binaya çıkan polisler, Hakan G.\'yi intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Borçları olduğunu söyleyen Hakan G., bir süre sonra ikna edilerek indirildi.
BİNA ÖNÜNDE MİLLETVEKİLİ İLE KARŞILAŞTI
Bina önünden geçerken karşılaştığı AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar\'ın elini sıkan Hakan G., \"Hakkınızı helal edin vekilim. Çok ayıp ettim biliyorum” dedi. Milletvekili Ulupınar da, \"Hiç önemli değil kardeşim, geçmiş olsun” dedi. Polis eşliğinde ambulansa bindirilen Hakan G., kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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