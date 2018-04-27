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Zonguldak'ta HDP il başkanı gözaltına alındı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı

27 Nisan 2018 19:26

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınan Salmanoğlu, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Salmanoğlu jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Salmanoğlu geçen yıl aynı suçlamayla tutuklanmış, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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