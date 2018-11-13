Zonguldak'ta hastane inşaatında yangın

Cüneyt ÖZFİDAN/Aytaç ÖZTÜRK-ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK’ta inşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı devlet hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında, Yayla Mahallesi\'nde inşaatı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin 1\'inci katında çıktı. Yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın nedeniyle yükselen siyah duman kısa sürede tüm sokağı kapladı. Dumanları gören işçiler inşaatı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İnşaatta çalışan bazı işçiler de yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyince çatıya çıkarak söndürme çalışmalarının bitmesini bekledi.

İnşaatın üst kısmında sol tarafta bulunan ve olay yerinden bağımsız olan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin pencereleri, dumandan etkilenenlerin olmaması için görevliler tarafından kapatıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini bulmak için soruşturma başlattı.

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