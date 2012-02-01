Zonguldak'ta gemi battı: 8 kişi kayıp

T24 - Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kuru yük gemisi battı. Mürettebattan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.



Zonguldak'ta Kamboçya bandıralı bir kuru yük gemisi dün akşam saat 19:30 sularında Karadeniz Ereğli önlerinde battı. Olayda 3 mürettebat kurtarılırken 8 personelin halen kayıp olduğu belirtildi. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre Kamboçya bayraklı 'Vera' isimli gemi kuru yük gemisi olumsuz hava koşullarından korunmak için Ereğli Limanı'na yanaşmak istedi. Şiddetli fırtına nedeniyle su alan gemi 3 dakika içinde Karadeniz Ereğli açıklarında battı.



11 kişilik mürettebattan Ukrayna uyruklu 2. kaptan Eduard Pavlenko (42), 3. kaptan Pavlo Seliyanov (24) ve kadın aşçı Larysa Lukach (36) kurtarılarak Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Geminin kayıp olan kaptan ve mürettebatının isimleri ise şöyle:



Ukrayna uyruklu kaptan Kulish Igor (49), Oleksandr Zelins'kyi (58), Pavlo Zelin'kyy (26), İgor Khaietskyi (22), Oleksandr Iliasov (41), Mykiiaylo Kaplunenko (40) Borys Borysov (44) ve Gürcistan uyruklu Murman Darsadze (56).





'Kurtulma umutları var'



Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, yaralı olarak kurtarılan mürettabatı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ayyıldız arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "8 kişinin kurtulma umudu var, bunlar denize alışık insanlar, bu tarz olaylara karşı tecrübeliler. Dolayısıyla onlara ulaşana kadar hayatta olduklarını var sayıyoruz" dedi.





Batma nedeni kötü hava koşulları



Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Rostov limanından İzmir Nemrut Limanı'na hurda yükü götüren Kamboçya Bayraklı 114 metre boyunda ve 13 metre enindeki 2 bin 584 gross tonluk ''Vera'' isimli geminin, Karadeniz Ereğli önlerinde kötü hava koşulları nedeniyle saat 19.30 sularında battığı kaydedildi.





