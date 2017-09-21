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Zonguldak'ta FETÖ'den tutuklu eski emniyet müdürü tahliye edildi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

21 Eylül 2017 03:13

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak, FETÖ soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından tutuklandı. Darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilen Sazak hakkında, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Metin Seyfi Sazak ve avukatı katıldı. Duruşmada, tanıklar otel işletmecisi A.İ., H.A. ve A.A. ifade verdi.
Ardından sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak Sazak\'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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