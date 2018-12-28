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Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

28 Aralık 2018 15:47

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 7 şüpheliyi geçen hafta gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi.

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