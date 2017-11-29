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Zonguldak'ta FETÖ'den 2 tutuklama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

29 Kasım 2017 00:10

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAT\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2\'si tutuklandı, 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin, Zonguldak ile İstanbul, Konya, Adana, Aydın, Kayseri ve Afyonkarahisar\'da düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Nuray B. ve Şerife H., \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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