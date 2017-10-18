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Zonguldak'ta FETÖ'den 2 avukat tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 avukattan 2'si tutuklandı

18 Ekim 2017 22:56

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 avukattan 2\'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen cuma, Ereğli ve Alaplı İlçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda serbest avukatlık yapan S.A. Alaplı\'da, B.Ö. ve eşi D.Ö. ise Ereğli\'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 avukat, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Avukatlardan S.A. ve B.Ö. tutuklandı, D.Ö. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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