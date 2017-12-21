T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Aralık 2017 01:37

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1\'i tutuklandı, 4\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık\'ta düzenlediği operasyonda S.D., M.İ., E.T., İ.D. ve E.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A. tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZONGULDAK DHAZONGULDAK FETÖPDYZonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüAralıkEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24