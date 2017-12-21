Zonguldak'ta FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1\'i tutuklandı, 4\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık\'ta düzenlediği operasyonda S.D., M.İ., E.T., İ.D. ve E.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A. tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.