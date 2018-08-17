T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi çift, tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Ercan K

17 Ağustos 2018 18:03

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Ercan K. ve eşi Eda K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ercan K. ve eşi Eda K.\'yi FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Ercan K.\'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, eşi Eda K.\'nin ise örgütün kapatılan şirketinde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi. Ercan ve Eda K., çıkarıldıkları mahkemece \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAK FETÖPDYErcanEdaZonguldak Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleFETÖPDYByLockEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24