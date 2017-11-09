Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2\'si kadın, 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 gün önce, aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev kadını da bulunan 17 kişi, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2\'si, Emniyet Müdürlüğü\'ndemi sorgudan sonra, 7\'si dün sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise, tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin de Emniyet\'teki işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünün geçirilen Fatih Ç., Büşra B., Yıldıray Y., Remzi C., Ali E., Özge Y. ve İlker Baki E. adliyeye sevk edildi.