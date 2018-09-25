Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 asker gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla 5\'i muvazzaf asker, görevinden ihraç edilen 4 jandarma uzman çavuş ve 1 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak\'ın yanı sıra Kocaeli ve Bolu\'da düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.