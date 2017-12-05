Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5\'i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda S.A. ile hemşireler A.A.Y., L.A.Ö., M.B. ve T.B.N., öğretmenler A.K., C.S. ve M.E. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı belirtildi.