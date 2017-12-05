T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i kadın, 8 kişi gözaltına alındı

05 Aralık 2017 18:08

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5\'i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda S.A. ile hemşireler A.A.Y., L.A.Ö., M.B. ve T.B.N., öğretmenler A.K., C.S. ve M.E. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZONGULDAK DHA ZONGULDAK Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYZonguldak Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24