Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY\'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında \'mahrem imamlar\' ile \'örgüt ablası\'nın bulunduğu, 2\'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanan 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Zonguldak merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; aralarında örgütün \'askerlerden sorumlu imamları\' ve \'asker eşlerinden sorumlu ablası\'nın da olduğu öğretmen, sağlık çalışanı, astsubay, kara harp okulu eski öğrencisi ve Kur\'an kursu eğitmeni oldukları öğrenilen U.Y., F.Ç., S.K., L.G., S.Y., A.K. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve belgelere de el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 2\'si kadın 7 kişi, emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.