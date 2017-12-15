Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda teknisyen M.İ., açığa alınan polis memuru E.T. ve İ.D. ile gelir uzmanı S.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.