Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla 1\'i uzman çavuş, 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Ereğli İlçesi\'nde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, uzman çavuş S.S., işçi emeklisi N.Ş. ve elektrik ustası S.A.\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Soruşturmada 2 kişinin daha arandığı belirtildi.