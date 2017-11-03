Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2’si kadın, 13 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev hanımı da bulunan 2’si kadın 13 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere düzenlenen operasyonda Rıfat K., Kartal S., Talha D., Remzi C., Emrah K., Fatih Ç., Neslihan A., Yıldıray Y., Harun T., Cihat U., Döndü Ç., İlker Baki E. ve Ali E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen delil, belge ve dökümanlar da incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.