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Zonguldak'ta eski polis memuru FETÖ'den tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan eski polis memuru Y

10 Ağustos 2018 21:42

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan eski polis memuru Y.M. tutuklandı, hemşire Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Aydın ve Kütahya\'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda eski polis memuru Y.M. ve hemşire Z.A. gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.M. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.   

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