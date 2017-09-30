Zonguldak'ta 'en güzel buzağı ve malak yarışması'

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde devam eden \'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda, \'En güzel buzağı ve malak yarışması\' düzenlendi.

Bu yıl 2\'ncisi yapılan fuar kapsamındaki yarışmaya 11 çiftçi buzağılarıyla, 9 çiftçi de malaklarıyla katıldı. Hayvan sahipleri, buzağı ve malaklarını tek tek jüri önüne çıkardı. Bartın-Karabük-Zonguldak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Alkan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Çarşanbalı, Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı\'nın da yer aldığı jürinin yaptığı puanlama sonucunda en güzel buzağı ve malaklar belirlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren hayvan sahipleri altın ve yem ile ödüllendirildi. Tüm yarışmacılara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logolu tişörtler dağıtıldı.

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