T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta 'en güzel buzağı ve malak yarışması'

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde devam eden 'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 'En güzel buzağı ve malak yarışması' düzenlendi

30 Eylül 2017 20:52

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde devam eden \'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda, \'En güzel buzağı ve malak yarışması\' düzenlendi.
Bu yıl 2\'ncisi yapılan fuar kapsamındaki yarışmaya 11 çiftçi buzağılarıyla, 9 çiftçi de malaklarıyla katıldı. Hayvan sahipleri, buzağı ve malaklarını tek tek jüri önüne çıkardı. Bartın-Karabük-Zonguldak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Alkan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Çarşanbalı, Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı\'nın da yer aldığı jürinin yaptığı puanlama sonucunda en güzel buzağı ve malaklar belirlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren hayvan sahipleri altın ve yem ile ödüllendirildi. Tüm yarışmacılara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logolu tişörtler dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeliz ALAGÖZÇAYCUMA Zonguldak DHAZONGULDAKKaradeniz Gıda TarımHayvancılık FuarıBuHayvanBartınKarabükZonguldak Veteriner Hekimler Odası BaşkanıAlkan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı MuratBaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24