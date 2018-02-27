T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta doktorun darbedilmesiyle ilgili 4 kişiye daha gözaltı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, aile hekimi Dr

27 Şubat 2018 19:39

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca\'nın darbedilip, ormanlık alana bırakılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, savcılık tarafından 4 şüpheli daha gözaltına aldı. Şüphelilerden 1\'i, savcılıkça serbest bırakılırken, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Aile hekimi Dr. Hasan Koca\'yı, geçen cuma günü, darbettikten sonra ormanlık alana bıraktığı iddiasıyla Uzman Çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., önceki gün tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcılığınca, olayla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1\'i, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin, Uzman Çavuş Mustafa B.\'nin yakınları olduğu öğrenildi.
Öte yandan Dr. Hasan Koca\'nın, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZONGULDAK DHAZONGULDAKDr Hasan KocaAileUzmanMustafaTarkanSoruşturmayıJandarmadakiNöbetçiDr Hasan Koca Bülent EcevitSağlık UygulamaAraştırma Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24