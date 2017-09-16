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Zonguldak'ta çatıda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta onarım çalışması yapılan boş binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

16 Eylül 2017 21:02

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta onarım çalışması yapılan boş binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'nde onarım çalışması yapılan 6 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Çalışmalar sırasında yan binadaki özel kız öğrenci yurdu, önlem amaçlı boşaltıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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