T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta 'Çanakkale Vefa Yürüyüşü'

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle '57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' düzenlendi

25 Nisan 2018 12:21

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Çanakkale Kara Savaşları\'nın 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle \'57\'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü\' düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi Yayla Mahallesi Fener Camii\'nde sabah namazı kılındı. Cami çıkışında programa katılanlara 57\'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası ve Türk bayrağı dağıtıldı. Ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çoğunluğu öğrenci yaklaşık 500 kişi, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını taşıyarak kent merkezine yürüdü.
Yürüyüş sırasında \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atıldı. Yürüyüş, Şehitler Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKKara SavaşlarıAlayVefa YürüyüşüGençlik HizmetleriSporMüdürlüğüYayla Mahallesi Fener CamiiCamiTürkZonguldak Valisi AhmetZonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan YağızMustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24