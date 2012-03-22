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Zonguldak'ta bir madenci göçük altında kaldı

3 gün arayla kentten yine bir maden ocağında göçük haberi geldi. Gelik beldesindeki özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi

22 Mart 2012 10:52

T24 - Zonguldak'ın Gedik beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi göçük altında kaldı.

3 gün arayla kentten yine bir maden ocağında göçük haberi geldi. Gelik beldesindeki özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi.

İşçilerden Selçuk Yılmaz'ın (30) göçük altında kaldığı bildirildi.

Yılmaz'ın göçük altında kaldığını fark eden arkadaşları hemen kurtarma çalışmalarına başlarken, çalışmalara Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun (TTK) arama kurtarma ekipleri de katıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürlüğü’ndeki maden ocağında 19 Mart’ta bir göçük meydana gelmiş, 37 yaşındaki işçi Tahir Kuru hayatını kaybetmişti.

 

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Zonguldak'ta bir madenci göçük altında kaldı

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