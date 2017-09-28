Zonguldak'ta, 'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'

Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde bu yıl 2\'ncisi düzenlenen \'Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı\' başladı.

Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Çaycuma Belediyesi\'nin katkılarıyla Çaycuma Pazaryeri\'nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Vali Ahmet Çınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki 105 firmanın stant açarak ürünlerini sergilediği fuarda konuşan Vali Ahmet Çınar, fuarın gıda tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkıda bulunacağını söyledi. Çaycuma\'nın tarımda ve kalkınma hızında önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:

\"Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 40 daha fazla firma fuara katılmış. Bu, Türkiye\'nin birçok yerinden buraya firmanın geleceğini, fuarın daha güçleneceğini gösteriyor. Girişimcileri ve çiftçileri tebrik ediyorum. Çok cesur ve vizyonu yüksek arkadaşlarımız çok güzel işler yapıyorlar. Bu da bizi ümitlendiriyor.\"

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da fuarın sektördeki paydaşları bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi. Geleceği birlikte planlama, birlikte yürümenin yalnızca bölgenin değil, ülkenin de ihtiyaç duyduğu en büyük temel olgu olduğunu anlatan Başkan Kantarcı, \"Fuarlar dünyada ekonomik gelişimi sağlar. Katılımcı firmalara ürün ve hizmetlerini tanıtıp yeni çözüm ortakları bulma, marka değeri oluşturma, karşılıklı deneyim aktarma olanağı sağlar, sektörde tanınırlığı arttırır. Ziyaretçilere ise yeni ürün ve hizmetlerle tanışma, teknolojilerini yenileme ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı tanır. Katılımcıların hedefledikleri sonuçlara ulaşması en büyük dileğimdir\" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Fuar, 1 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

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