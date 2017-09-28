T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Zonguldak'ta, 'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'

Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' başladı

28 Eylül 2017 19:54

Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde bu yıl 2\'ncisi düzenlenen \'Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı\' başladı.
Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Çaycuma Belediyesi\'nin katkılarıyla Çaycuma Pazaryeri\'nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Vali Ahmet Çınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki 105 firmanın stant açarak ürünlerini sergilediği fuarda konuşan Vali Ahmet Çınar, fuarın gıda tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkıda bulunacağını söyledi. Çaycuma\'nın tarımda ve kalkınma hızında önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:
\"Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 40 daha fazla firma fuara katılmış. Bu, Türkiye\'nin birçok yerinden buraya firmanın geleceğini, fuarın daha güçleneceğini gösteriyor. Girişimcileri ve çiftçileri tebrik ediyorum. Çok cesur ve vizyonu yüksek arkadaşlarımız çok güzel işler yapıyorlar. Bu da bizi ümitlendiriyor.\"
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da fuarın sektördeki paydaşları bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi. Geleceği birlikte planlama, birlikte yürümenin yalnızca bölgenin değil, ülkenin de ihtiyaç duyduğu en büyük temel olgu olduğunu anlatan Başkan Kantarcı, \"Fuarlar dünyada ekonomik gelişimi sağlar. Katılımcı firmalara ürün ve hizmetlerini tanıtıp yeni çözüm ortakları bulma, marka değeri oluşturma, karşılıklı deneyim aktarma olanağı sağlar, sektörde tanınırlığı arttırır. Ziyaretçilere ise yeni ürün ve hizmetlerle tanışma, teknolojilerini yenileme ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı tanır. Katılımcıların hedefledikleri sonuçlara ulaşması en büyük dileğimdir\" dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Fuar, 1 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANYeliz ALAGÖZZonguldak DHA ZONGULDAKKaradeniz Gıda TarımHayvancılık FuarıZonguldak Valiliği Batı Karadeniz Kalkınma AjansıBelediyesiPazaryeriVali AhmetCHP Zonguldak MilletvekiliTurpçu Zonguldak Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24