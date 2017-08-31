Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, arife günü mezarlıklar doldu. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kentteki mezarlıklar, Kurban Bayramı öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Baştarla Mahallesi\'ndeki Asri Mezarlık da ziyaretçilerle doldu. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip üzerine su döktükten sonra Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti.

Mezarlıktaki şehitlik de ziyaret edildi. Şehit yakınlarının yanında mezarlığa gelen diğer vatandaşlar da şehitlerin mezarları başında dua etti.

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