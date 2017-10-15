Zonguldak'ta Alevi Kültür Derneği'nden aşure etkinliği

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta Muharrem ayında gerçekleşen Yas-ı Matem Orucu\'nun sona ermesi nedeniyle, Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şubesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen aşure etkinliğine, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Alevi Kültür dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Adil Ateş CHP Zonguldak İl Başkanı Ahmet Altun, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Kaplan burada yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Alevi kültür derneği olarak Zonguldak’ta yapılan faaliyetlerimizde amacımız kentimize Aleviliği bir şekilde anlatmaktır. Alevi dedelerinin maaş cem evlerine katkı anlamında çeşitli Alevi derneklerinin beklentileri vardır. Gelin Alevi dedelerine de maaş verip, Cemevlerine de katkı sunalım. Türkiye Cumhuriyeti Alevi sünni devlet anlayışı olacaktır. Bu ülkede İslam’ın dışında vatandaşlarımız yok mu? İnanmayan vatandaşlarımız yok mu? Tabii ki var. Onların haklarını nereye koyacağız. Buradaki akılcı çözüm bize göre demokratik toplumlarda devletin dini olmaz. Tabii ki devleti idare eden insanların inançları olacaktır. Ama devlet bütün inançlara karşı eşit mesafede durmalıdır. İbadeti kesinlikle cemaatlere bırakmalıdır ki, o zaman sorun kökünden çözülmüş olacaktır.”

Etkinlikte konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise “Siz Alevi dernekleri olarak bir daha böyle Yezitlerin çıkmaması adına bunu planlıyorsunuz. Bizler birbirimize gerçekten sevgi saygı hoşgörü olduğu sürece bölünmeyeceğimizi göstereceğiz. Dileğim o ki, Hüseyin’i katleden Yezitler bir daha ortada olmasın ve tarih gerçekten özellikle Cumhuriyet\'in ilanından sonra Yahudiler, Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar hep birlikte dostça kardeşçe yaşamasını biliyoruz. Dileğimiz bundan sonra hep birlikte dostça yaşamaktır.”

Konuşmaların ardından katılanlara aşure dağıtıldı. Etkinlik semah gösterisinin ardından gerçekleştirildi.



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