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Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi

18 Eylül 2017 18:49

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından, esnaf arasında birlik ve beraberliğin yanında dayanışmayı öne alan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de ahiliğin akla geldiğini söyledi. Konuşmaların ardından, çıraklıktan ustalığa geçişi simgeleyen \'Şed Kuşatma\' töreni yapıldı. Ardından ziyaret edilen Vali Ahmet Çınar\'a \'Ahilik Kaftanı\' giydirildi.

 FOTOĞRAFLI

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