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Zonguldak'ta 8 işçinin öldüğü iş kazasında yeni bilirkişi talebine ret

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013'te, 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

04 Ekim 2017 20:40

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013\'te, 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. Şu anda TTK Genel Müdür Vekili olan dönemin Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal\'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılaması sürdü. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklardan 3\'ü hazır bulundu, diğerleri katılmadı.
Sanık avukatları, yaklaşık 4.5 yıldır devam eden davada 3\'üncü bilirkişi raporunun yeterli olmadığını, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, davada 3 kez ayrı ayrı bilirkişi raporu alındığını, yeni bir raporun karışıklığa neden olabileceği yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmayan, risk analizlerini özen ve titizlikle yerine getirmeyen taşeron firma sorumlularının asli kusurlu, denetim görevini yerine getirmeyen TTK yöneticilerinin ise tali kusurlu bulunduğu 3\'üncü raporla ilgili ilk iki raporu hazırlayan heyetten de görüş alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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