Zonguldak'ta, 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanan 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Zonguldak merkezli İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt\'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6\'sı muvazzaf, 2\'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



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