Zonguldak'ta 7 yıldır süren cinsel istismar davası

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 2011 yılında zeka geriliği olan B.D. (14) adlı erkek çocuğa parkta cinsel istismarda bulunan ve yakındaki askerlik şubesinde nöbet tutan askerin bağırması sonrası yakalandıktan sonra tutuklanan R.D.(52), Ocak 2013\'te çıkan kararda suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi. Yargıtay\'ın cezayı bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı.

Olay, 15 Mayıs 2011\'de ilçe merkezinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Akşam saatlerinde alkollü olarak çocuk parkına giden R.D., iddiaya göre zeka geriliği bulunan B.D.\'ye cinsel istismarda bulundu. Yakındaki askerlik şubesinde nöbet tutan askerin bağırması üzerine kaçan R.D., kısa süre sonra yakalandı. Tutuklanan R.D. hakkında \'cinsel istismar\' suçundan Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Ocak 2013\'te sona eren mahkemede tutuklu sanık R.D., cinsel istismar suçunun teşebbüs aşamasında kalması, sanığın yargılanma sırasında tutum ve davranışları indirim sebebi sayılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. R.D., tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. B.D.\'nin avukatı kararı Yargıtay\'a taşıyarak itiraz etti. Yargıtay 4\'üncü Ceza Dairesi, eksik karar verildiği gerekçesiyle 4 yıl sonra kararı bozdu.

Yerel mahkeme kararının bozulmasının ardından R.D., olaydan 7 yıl sonra tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti bozma kararına karşı sanık avukatının savunma yapması ve dosyadaki eksiklikler için duruşmayı erteledi.



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