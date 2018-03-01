T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta 68 köy yolu kardan kapandı(2)

KAPALI KÖY YOLU 87'YE ÇIKTI Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor

01 Mart 2018 14:57

KAPALI KÖY YOLU 87\'YE ÇIKTI
Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Alaplı\'da kar nedeniyle 19 köy yolunun daha ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kar nedeniyle il geneline ulaşıma kapanan toplam 87 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
ALAPLI\'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA 
Alaplı ilçesine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören okullarda, eğitim ve öğretime bugün için 1 gün ara verildi. Alaplı İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürü Cevat Çevik, ilçe merkezinde ise eğitim ve öğretime devam edildiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPALI KÖY YOLUAlaplıKarALAPLI TAŞIMALI EĞİTİMEGÜN ARA  AlaplıMilli Eğitim Eğitim Müdürü Cevat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24