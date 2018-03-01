Zonguldak'ta 68 köy yolu kardan kapandı(2)

KAPALI KÖY YOLU 87\'YE ÇIKTI

Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Alaplı\'da kar nedeniyle 19 köy yolunun daha ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kar nedeniyle il geneline ulaşıma kapanan toplam 87 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

ALAPLI\'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Alaplı ilçesine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören okullarda, eğitim ve öğretime bugün için 1 gün ara verildi. Alaplı İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürü Cevat Çevik, ilçe merkezinde ise eğitim ve öğretime devam edildiğini açıkladı.