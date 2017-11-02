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Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi

02 Kasım 2017 17:05

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Zonguldak ile birlikte İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Sakarya\'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyette işlemleri tamamlandı. Şüpheliler G.A.O, A.D, M.A, M.Ö., E.A. ve Ü.E, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri ardından adliyeye sevk edildi.
 

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