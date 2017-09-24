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Zonguldak'ta 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

24 Eylül 2017 22:20

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun 33\'üncü Kilometresi\'nde meydana geldi. 51 yaşındaki Muharrem Dördüncü\'nün kullandığı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan araca çarpmamak için yavaşladı. Dördüncü\'nün kullandığı araca, arkadaki 4 araç duramayarak çarptı. Kazada, araçlarda bulunan  47 yaşındaki Fatma Çelik, 37 yaşındaki Gülay Aydoğan, 51 yaşındaki Gönül Dural ve 57 yaşındaki Mevlüde Yanık yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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