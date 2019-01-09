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Zonguldak'ta 43 köy yolu ulaşıma kapalı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 43 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

09 Ocak 2019 13:35

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 43 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Kentte geçen pazar günü başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Valiliği, merkezde 5,  Devrek\'te 22, Kozlu\'da 6, Gökçebey\'de 2, Alaplı\'da 3 ve Ereğli\'de 5 olmak üzere 43 köy yolu ulaşıma kapandığını bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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