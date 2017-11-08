Zonguldak’ta 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2\'si polis, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 gün önce, aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev hanımı da bulunan 2’si kadın 13 kişi, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen polis memurları E.K., Ö.H., memur R.K. ve ev kadını D.Ç., adliyeye sevk edildi.

