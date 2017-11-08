T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak’ta 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si polis, 4 kişi adliyeye sevk edildi

08 Kasım 2017 18:36

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2\'si polis, 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 gün önce, aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev hanımı da bulunan 2’si kadın 13 kişi, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen polis memurları E.K., Ö.H., memur R.K. ve ev kadını D.Ç., adliyeye sevk edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKtaFETÖPDYZonguldak Cumhuriyet BaşsavcılığınınSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24